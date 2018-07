David Braz supera Robinho e é quem mais vende camisa no Santos

O nome do jogador David Braz, responsável pelo primeiro gol do Santos na final do Campeonato Paulista de 2015, superou o de Robinho e é o mais pedido pelos torcedores na hora de customizar a camisa oficial do clube. O levantamento foi realizado pela Meltex Franchising, empresa que administra a loja oficial do clube.

O nome de Braz superou os pedidos de customização do então favorito Robinho e se tornou o mais popular nas lojas desde que o clube levou o título para casa. O zagueiro de 28 anos retornou ao Santos no ano passado após empréstimo no Vitória e tem formado a dupla titular de defesa com Werley.

Sérgio Censon, coordenador de marketing da Meltex Franchising, vê com surpresa e alegria o crescimento pelo pedido do nome do jogador. "Estamos bastante contentes com essa predileção do público. Nosso costume era ouvir pedidos de Robinho e de Pelé. O surgimento do David Braz nos faz perceber que o torcedor santista está sempre em busca de renovação", declarou Censon.