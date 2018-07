David Braz tem suspeita de lesão e pode desfalcar o Santos

Autor do gol de um dos gols da vitória do Santos sobre o Rio Claro, quarta-feira, na Vila Belmiro, o zagueiro David Braz pode desfalcar a equipe santista nas quartas de final do Paulistão, domingo, às 16h, contra o XV de Piracicaba, novamente na Vila. O defensor tem suspeita de lesão na mão e passará por novos exames nesta sexta-feira.

Quando marcou diante do Rio Claro, David Braz já usava bandagem na mão direita. A suspeita é que ele tenha lesionado o metacarpo. Se não puder enfrentar o XV, deverá ser substituído por Gustavo Henrique. Werley é o outro zagueiro titular do técnico Marcelo Fernandes.

Diante do XV, o Santos vai ter o reforço de Geuvânio, que esteve presente na campanha do vice-campeonato do ano passado e volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Rio Claro. "Estou treinando forte e se o Marcelo optar por mim, vou estar pronto para entrar e fazer o melhor para o Santos em busca da classificação", disse.