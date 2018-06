David Braz tira lições de 2017 e celebra empate do Santos na ida das quartas

O Santos quer evitar a repetição da campanha do Campeonato Paulista de 2017, quando foi eliminado nas quartas de final, e, para isso, celebrou o empate por 0 a 0 no jogo de ida diante do Botafogo, no último domingo. O zagueiro David Braz, remanescente do ano passado, lembrou que a derrota para a Ponte Preta em Campinas, naquela ocasião, praticamente decretou a queda do time da Vila Belmiro.

"Eu falei para o pessoal antes do jogo que a experiência de 2017 nos trouxe uma lição. Na minha opinião, nós fomos desclassificados porque fizemos um jogo ruim em Campinas e sofremos muita pressão da Ponte. Saímos derrotados por 1 a 0 e tivemos dificuldades na partida de volta. Até jogamos bem melhor que eles no Pacaembu e merecíamos a vaga, mas a derrota na ida fez a diferença para eles e acabamos caindo nos pênaltis", lembrou.

Se em 2017 o Santos até se recuperou, ao devolver o placar de 1 a 0, mas caiu nas penalidades no Pacaembu, neste ano, o zagueiro confia que a força da torcida seja suficiente para levar a equipe à vitória necessária. Após o empate em Ribeirão Preto, o time alvinegro depende de um triunfo simples quarta-feira, na Vila, para avançar.

"No último domingo, nós não saímos derrotados de Ribeirão. Até tivemos algumas chances e não fizemos, mas o mais importante é que não levamos gols e poderemos decidir a vaga em casa, sem ter desvantagem", afirmou David Braz.

Para buscar a vaga, o zagueiro pediu a presença em peso da torcida no duelo decisivo. "Os adversários sabem da força que o nosso time tem na Vila Belmiro. Quando a torcida inflama e joga junto, é muito difícil vencerem a gente aqui dentro. Contamos com o apoio dos santistas para conquistar essa vaga."