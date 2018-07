David diz que Flamengo precisa vencer o Corinthians

"Vamos jogar no Engenhão, com a nossa torcida, e temos que fazer valer o nosso mando de campo. Vai ser um jogo equilibrado, mas precisamos somar o máximo de pontos possível, como estamos fazendo nas últimas rodadas", avaliou o zagueiro, apontando as possíveis dificuldades que o Flamengo terá.

"Vai ser um jogo muito difícil, com certeza. O Corinthians tem uma grande equipe, não está lá em cima à toa, tem jogadores de qualidade e precisamos tomar cuidado com todos. Não é só o Ronaldo ou o Elias, por exemplo. O time inteiro tem qualidade e vai dar muito trabalho", acrescentou David.

Confiante, ele explicou ainda que a chegada de Vanderlei Luxemburgo mudou o panorama no Flamengo. "A chegada do professor Vanderlei foi muito boa, o time está evoluindo, mas temos que manter isso nos próximos jogos, a começar pelo de quarta-feira", finalizou.