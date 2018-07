David diz que Flamengo vai lutar por 4 títulos em 2011 A decepcionante temporada ainda incomoda os jogadores do Flamengo. A equipe não conquistou nenhum título e chegou a lutar contra o rebaixamento, mas ao menos conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana. Otimista, o zagueiro David aposta que o time vai lutar em 2011 pela conquista da competição continental, do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e do Brasileirão.