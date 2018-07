David Luiz comemora 100º jogo e golaço contra o Liverpool: ‘Saímos felizes’

Autor de um golaço de falta no empate por 1 a 1 contra o Liverpool, na terça-feira, o zagueiro David Luiz comemorou muito o resultado fora de casa. O brasileiro completou 100 jogos pelo Chelsea em partidas da Premier League com uma grande atuação Anfield Road. O Chelsea mantém ótima vantagem na liderança do Campeonato Inglês , com 56 pontos, nove a mais que Tottenham e Arsenal, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

"Cada jogo é uma batalha, e apesar da possibilidade de ter vencido, saímos daqui felizes. Se você olhar para tudo, eu acho que foi um bom resultado e um bom ponto. Nunca é fácil ganhar pontos na Premier League. Cada partida é tão difícil e a temporada é longa", disse David Luiz.

David Luiz marcou na terça-feira o seu 13º gol com a camisa do clube londrino, o primeiro desde o retorno ao Chelsea, em agosto do ano passado. A última vez que ele havia balançado às redes foi pelo Paris Saint-Germain, na vitória de 4 a 1 sobre o Nice, pelo Campeonato Francês, em abril de 2016.

"Às vezes, durante o jogo, você precisa sentir e ver a oportunidade (no lance da cobrança da falta). Fiquei feliz porque me saí bem. Celebrar 100 jogos com gol é ainda melhor. Não são todos que possuem essa oportunidade, por isso eu agradeço todos os dias", comentou. Desde a sua transferência para a Europa, em 2007, David Luiz soma 27 gols marcados (13 pelo Chelsea, 8 pelo PSG e 6 pelo Benfica).