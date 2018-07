David Luiz deixa amor pelo Corinthians de lado na decisão

YOKOHAMA - O zagueiro David Luiz, agora volante com Rafa Benítez, não esconde seu amor desde a infância pelo Corinthians. Mas no Japão, o camisa 4 do Chelsea garante que não vai ceder às homenagens dos corintianos e promete endurecer a vida do clube de coração na final de domingo.

Nesta quinta-feira , na semifinal diante do Monterrey, em Yokohama, David Luiz ouviu, por muito tempo, a musiquinha: “Doutor, eu não me engano, David Luiz é corintiano”, de um grupo de torcedores presentes ao estádio.

Ficou lisonjeado, mas mostra profissionalismo. “Nasci em Diadema e sempre deixei claro que torcia para o Corinthians. Mas hoje sou profissional e defendo as cores do Chelsea e faço de tudo pelo time, dou minha vida e agora não vai ser diferente”, disse, logo após o triunfo por 3 a 1 que coloca Chelsea e Corinthians frente a frente na decisão.

O jogador está servindo de espião para o clube inglês. Usará o que conhece do Corinthians para passar para os companheiros. E uma coisa que já está se esforçando desde já é em mostrar o peso do torcedor corintiano nas partidas da equipe.

“O Corinthians tem muitos torcedores que acompanham o time onde quer que estejam. Mas nós, do Chelsea, com a equipe experiente que temos, precisamos saber lidar com isso”, enfatizou.

E até garante não sofrer com a possível pressão dos alvinegros na decisão. “Eu particularmente, gosto sempre de jogar com estádio cheio e será um grande jogo.”

Do outro lado do campo, ele ´finalmente poderá ver o Corinthians em ação pessoalmente. “Eu não ia aos jogos (quando era mais jovem) porque era longe de casa (o Pacaembu ou o Morumbi), mas lembro bem dos meus ídolos de infância: Marcelinho, Célio Silva, Henrique, Mirandinha, Dinei e Edílson.”