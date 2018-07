David Luiz deixa treino da seleção com dores, mas não preocupa

O zagueiro David Luiz deixou o treinamento desta quinta-feira da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), com uma contratura na região dorsal, de acordo com informações da CBF. A assessoria de imprensa da entidade garante que a situação do jogador não preocupa, mas ele passará por nova avaliação do departamento médico nesta sexta.

Assim, apesar da suposta tranquilidade passada pelo estafe da seleção, David Luiz não tem mais presença garantida no duelo entre Brasil e Chile, neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa. Tudo, evidentemente, dependerá da sua evolução, mesmo que a sua situação não seja preocupante neste momento.

Na última quarta-feira, quando os titulares na goleada por 4 a 1 sobre Camarões realizaram apenas trabalhos físicos e regenerativos, David Luiz não desceu aos campos da Granja Comary, onde os seus companheiros fizeram uma leve corrida. Já nesta quinta, o zagueiro iniciou o coletivo entre os titulares, mas, durante a segunda parte da atividade, foi substituído por Dante.

Ao deixar o campo, David Luiz foi acompanhado por Paulo Paixão, preparador físico da seleção, e seguiu para as dependências internas da Granja Comary. Ainda nesta quinta-feira, a equipe viaja para Belo Horizonte, local do duelo com o Chile.

Na capital mineira, a seleção vai treinar às 13 horas desta sexta-feira no SESC Venda Nova, já que o gramado do Mineirão está sendo poupado para o jogo das oitavas de final da Copa. Também em Belo Horizonte, David Luiz será avaliado, mesmo que a sua condição não seja preocupante. De qualquer forma, Dante já está de sobreaviso.