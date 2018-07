David Luiz desperta comparações com Gullit no Chelsea

Levando na camisa o mesmo número 4 azul que identificava Rudd Gullit na década de 1990, o zagueiro-central fez um ousado avanço aos 3 minutos do primeiro tempo e abriu o placar, diante de uma torcida que já se irritava com a falta de gols.

As comparações entre David Luiz e Gullit são muitas. Ambos têm cabeleiras chamativas, a capacidade de dar precisos passes de longa distância, além da habilidade e do carisma necessários para alterar o rumo das partidas.

O técnico do Chelsea, André Villas-Boas, tem nadado contra a corrente de opiniões da torcida ao insistir na escalação do brasileiro na defesa, onde ele se mostra propenso a erros. Talvez no meio-campo, na função de armador, ele pudesse realmente tomar conta da equipe.

David Luiz, de 24 anos, tem atraído o mesmo tipo de idolatria motivada por Gullit quando se transferiu do Milan para o Chelsea, em 1995. Alguns torcedores já aparecem nas arquibancadas com perucas que imitam o estilo do brasileiro, que por sua vez se diverte claramente com a badalação.

"Um grande dia. Uma grande partida. Uma vitória incrível. E adorei o meu gol! Obrigado, torcedores do Chelsea, por todo o seu apoio -não vou decepcionar vocês", escreveu ele no sábado na sua página do Facebook.