David Luiz e Paulinho vão jogar a semifinal

SALVADOR - Apesar do susto, o zagueiro David Luiz está confirmado para jogar a semifinal da Copa das Confederações. Ele levou uma pancada na coxa direita contra a Itália, teve de ser substituído, mas garantiu que foi apenas por precaução e que poderá estar em campo. "Levei uma pancada muito forte. Estava dolorido. Vou tratar durante a semana para estar à disposição. Estou melhorando e não preocupa", afirmou o defensor.

O médico da seleção, José Luiz Runco, também tratou de acalmar a torcida brasileira e confirmou que o atleta terá condições de jogo para atuar ao lado de Thiago Silva. "Foi apenas uma pancada e o jogador sentiu dor no momento. Mas não é problema e ele está liberado", garante.

Runco também avisou que o volante Paulinho, poupado do confronto com a Itália, está liberado. "O jogador fez tratamento e já não sente mais dores. Vai poder jogar também", diz. Paulinho contou que sofreu muito por ficar do lado de fora e comentou sua negociação com o Tottenham, da Inglaterra. "Vou analisar depois do torneio."