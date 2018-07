David Luiz elogia maturidade do Brasil contra Camarões O zagueiro David Luiz percebeu mais um aspecto positivo na seleção brasileira no jogo em que goleou Camarões por 4 a 1, nesta segunda-feira, em Brasília, além da evolução do futebol da equipe: a maturidade dos jogadores. Ele entende que isso ficou claro no comportamento do time após o time africano ter empatado a partida, ainda no primeiro tempo no Estádio Mané Garrincha.