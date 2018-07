David Luiz exalta papel da torcida na vitória do time brasileiro

Um dos melhores jogadores da campanha brasileira na Copa do Mundo até agora, David Luiz exaltou o papel da torcida que lotou o Estádio Mané Garrincha e ajudou na vitória sobre Camarões, por 4 a 1, nesta segunda-feira, em Brasília. "Todos nós percebemos (o apoio dos torcedores), o mínimo que a gente tinha que fazer era se entregar e representar nossa nação. Claro que a gente sente quando a torcida vibra, vai com a gente", afirmou o zagueiro.

"Foi um jogo em que a gente conseguiu implantar muita intensidade. Você viu todo mundo correndo e com vontade e prazer de fazer as coisas bem, de ajudar os companheiros. A gente tem que agradecer a toda a torcida, nos empurraram muito. O jogo foi muito especial aqui. E a gente fica satisfeito com aquilo que a gente realizou", avaliou David Luiz.

Assim, com o sentimento de dever cumprido, após a goleada sobre Camarões que deixou o Brasil na liderança do Grupo A da Copa, David Luiz já tratou de projetar o duelo contra o Chile, sábado, no Mineirão. "Será um jogo muito difícil, de muita intensidade. É um time que joga futebol, que tem muita intensidade para jogar futebol. Vai ser um jogo muito bonito", avisou o zagueiro, um dos titulares da seleção brasileira.