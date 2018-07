David Luiz falta a treino e é cortado da próxima partida do PSG

O Paris Saint-Germain terá um importante desfalque para o confronto marcado para este sábado, contra o Lorient, pela 12ª rodada do Campeonato Francês. O zagueiro David Luiz foi cortado da lista de relacionados após faltar no último treino da equipe da capital francesa.

O clube não explicou a ausência do jogador, por meio do site oficial, mas será o terceiro jogo consecutivo sem o zagueiro da seleção brasileira que não participou dos últimos jogos do PSG porque estava com uma lesão na coxa. Além de David Luiz, o sueco Ibrahimovic, lesionado e Van der Wiel, suspenso, também ficaram fora da lista de relacionados para a partida.

Quatro pontos do líder Marselha, o PSG precisa da vitória para não se distanciar do topo da tabela e pode assumir a liderança com uma combinação de resultados. Companheiro de David Luiz, Thiago Silva ressaltou a necessidade dos três pontos: "É muito importante para nós vencermos em Lorient para permanecermos junto ao Marselha. Nós os enfrentaremos no próximo jogo do campeonato, e este jogo pode nos permitir chegar mais perto na classificação", afirmou o defensor.

Único time invicto na competição, o PSG diminuiu a diferença para o líder na última rodada, ao vencer o Bordeaux, em casa, e chegando aos 21 pontos. Logo atrás aparecem Lyon e Saint-Étienne com 20 pontos.