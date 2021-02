David Luiz faz juras de amor ao Benfica e diz que 'dói, sempre' eliminar ex-time

Os jogadores do Arsenal fizeram muita festa após a garantia da classificação às oitavas de final da Liga Europa. Mas para o zagueiro David Luiz, o resultado foi duro. O brasileiro do time inglês marcou história defendendo o Benfica, fez juras e amor e assumiu que doeu muito eliminar o ex-clube com a vitória por 3 a 2 na Grécia.

Depois de deixar o Vitória rumo à Europa, em 2007, o clube português foi a casa de David Luiz por cinco temporadas. No time andaluz ele chamou a atenção de gigantes do continente e ainda foi para a seleção brasileira. O zagueiro tem carinho pelo Benfica até hoje e fez questão de demonstrar todo o amor após o apito final.

"Se eliminar o Benfica dói? Dói sempre. Tenho acompanhado faz tempo o Benfica, que me acostumou a lutar por todas as jogadas", afirmou. "Não estão no melhor momento, mas acredito no clube, no treinador, nos jogadores e nos torcedores. É um clube especial para mim", acrescentou.

Aos 33 anos, o brasileiro é apontado em Portugal como futuro defensor do Benfica. O zagueiro deve se aposentar no clube, de acordo com o ídolo Nuno Gomes. David Luiz garante estar focado no Arsenal e na disputa da Liga Europa. E preferiu avaliar o confronto de volta como um "grande jogo".

"Esperávamos um jogo muito difícil, contra uma equipe muito qualificada, com grandes jogadores e um grande treinador. E foi um jogo de alto nível, em que criamos muito mais, mas cometemos erros e o Benfica marcou. Soubemos manter a cabeça tranquila e tivemos maturidade para avançar", enfatizou.