David Luiz marca e PSG ganha na volta de Lavezzi e Cavani

Afastados por chegarem atrasados à reapresentação do elenco após as folgas de fim de ano, Lavezzi e Cavani voltaram a jogar pelo Paris Saint-Germain neste domingo, 18, quando a equipe recebeu o Evian, no Parque dos Príncipes, pela 21.ª rodada do Campeonato Francês. Tanto o argentino quanto o uruguaio, porém, tiveram que amargar o banco de Lucas e Verratti. Ambos entraram no fim e Cavani ainda marcou o último gol da vitória por 4 a 2.

David Luiz também deixou o dele, aos 30 minutos. Thiago Motta bateu escanteio e o zagueiro cabeceou em cima do goleiro, que acabou empurrando a bola para dentro. Era o gol de empate, porque o veterano francês Barbosa, de 38 anos, havia aberto o placar.

A virada veio ainda no primeiro tempo, com Verratti pegando sobra na área, mas o Evian voltaria a empatar a partida, num gol contra de Van der Wiel. No lance, o lateral holandês cabeceou por entre as pernas do goleiro Sirigu.

Lucas não marcou, mas deu assistência, para o terceiro gol, feito por Pastore, de primeira. Cavani matou o jogo aos 44, empurrando para o gol vazio o passe perfeito de Ibrahimovic, após contra-ataque fulminante.

Com a vitória, o PSG encerra uma sequência de três tropeços seguidos pelo Francês e assume o terceiro lugar, com 41 pontos. À sua frente estão o Lyon (também 41, mas um jogo a menos) e o Olympique de Marselha (45). O Saint-Étienne, com 39, ainda joga na rodada.