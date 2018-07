David Luiz não sairá por preço nenhum, garante Mourinho

LONDRES - O mercado de transferências do futebol europeu está aquecido e um dos nomes mais comentados é o do brasileiro David Luiz. Ele seria um pedido do técnico Gerardo Martino para ajeitar a zaga do Barcelona e ser o futuro substituto de Puyol, que tem 35 anos e deve se aposentar em breve. Mas o Chelsea não parece disposto a liberá-lo, e José Mourinho garantiu sua permanência independente da proposta que o clube inglês receber.

"Não tem chance de ele sair. Ele é um jogador que queremos manter. É um jogador com quatro anos de contrato, assinou um novo vínculo ano passado. Nós gostamos dele, ele é um jogador importante para o clube e o clube não está pronto para vendê-lo, não importa o preço", declarou, em entrevista à rede britânica BT Sports.

O Barcelona não admitiu publicamente o desejo no zagueiro, mas veículos da imprensa europeia garantem que o clube não planeja desistir fácil assim de sua contratação. Isso porque a intenção do próprio David Luiz seria de ir para a Espanha. Para Mourinho, a vontade do jogador é o que menos importa, já que ele segue sob contrato com o Chelsea.

"Não sei se ele disse que quer ir. O que posso dizer é que ele não irá. As últimas entrevistas que vi do David Luiz foi com ele falando que não comentaria sobre clubes enquanto está com a seleção brasileira, o que eu acho fantástico e aprecio. Quando está com a seleção, é um jogador da seleção, não de um clube. Essa é uma posição que também tenho e que é inteligente", disse o técnico português.

Enquanto define a permanência de David Luiz, o Chelsea também tenta se reforçar. Ao contrário das últimas temporadas, o clube inglês pouco tem movimentado o mercado de transações, mas parece disposto a mudar isso. O atacante camaronês Samuel Eto''o, liberado pelo Anzhi Makhachkala para negociar com outros times, interessa.

Se for contratado, Eto''o reeditaria dupla vencedora com Mourinho. Eles trabalharam juntos na Inter de Milão em 2009/2010, ano em que o clube conquistou a Liga dos Campeões, o Campeonato Italiano e a Copa da Itália. O próprio atacante já admitiu o desejo de ser comandado novamente pelo treinador. "Sempre fico feliz que alguém que tenha trabalhado comigo queira trabalhar comigo de novo. Foi uma sensação boa quando li que o Samuel estava interessado. É fantástico para nós, mas vamos ver o que acontece."