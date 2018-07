David Luiz revela proposta do Barcelona antes de ir para o PSG

O confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, ganhou um tempero extra graças a David Luiz. O zagueiro brasileiro colocou ainda mais fogo no esperado confronto pelo Grupo F do torneio europeu ao revelar ter sido cobiçado pelo clube catalão antes de acertar com os franceses para esta temporada.

De acordo com David Luiz, o acerto com os espanhóis estava próximo, mas o PSG foi mais rápido e demonstrou mais vontade de contar com seu futebol. "É verdade que eles (Barcelona) vieram e me tentaram me contratar umas duas vezes. Parecia que estava tudo bem. Mas com o tempo percebi que quem apostou de verdade em mim e me comprou foi o PSG", disse em entrevista ao diário AS.

O acordo entre David Luiz e Barcelona de fato era dado quase como certo pela imprensa europeia durante a reta final da última temporada. Mas com o passar do tempo, os rumores e as negociações esfriaram, o PSG se aproveitou e fez uma proposta irrecusável ao Chelsea: cerca de 50 milhões de euros pelo zagueiro. E o brasileiro não parece arrependido de sua escolha pelo time francês. "Sem dúvida acertei."

Apesar da confiança de David Luiz, o Paris Saint-Germain tem oscilado bastante neste início de temporada e chega para o confronto diante do Barcelona sem seu principal jogador, o sueco Ibrahimovic, que está lesionado. Ainda assim, o zagueiro brasileiro mostra confiança.

"Confio plenamente nas possibilidades do PSG. É verdade que nos custou para arrancar na temporada, mas vamos seguir evoluindo", disse. "Estamos crescendo a cada semana. Temos que encontrar uma melhor versão de nossa maneira de jogar, muito similar à do Barça. Sabemos que temos margem para melhorar e somos conscientes de que esse é o pensamento de uma equipe grande."