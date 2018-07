David Luiz vê evolução no Chelsea mesmo após queda

LONDRES - A queda na Copa dos Campeões da Europa, sentenciada na última quarta-feira mesmo com o triunfo por 6 a 1 diante do Nordsjaelland, não impediu que o zagueiro David Luiz visse evolução no Chelsea. O brasileiro lembrou que a equipe vinha de seis partidas sem vitórias e apontou que a goleada foi a melhor atuação sobre o comando de Rafa Benítez.

"Foi um grande jogo de todos os jogadores, com qualidade e intensidade, e marcamos muitos gols. Então isso é bom para o futuro", declarou. "Nós temos um novo técnico e uma nova filosofia. Quanto mais rápido nos adaptarmos a isso, melhor para a equipe", completou.

A análise positiva da partida não mudou a má campanha do Chelsea, que terminou a primeira fase com dez pontos, na terceira colocação do Grupo E, se tornando o primeiro time a ser eliminado na primeira fase um ano depois de conquistar a competição. O próprio David Luiz apontou que o retrospecto poderia ter sido melhor, mas disse que a eliminação "não foi um choque".

"Estamos desapontados, grandes clubes deveriam jogar grandes jogos. Nós vencemos o torneio na temporada passada e a queda agora é um pouco triste. Mas não é um choque, estávamos lutando com grandes clubes e a Copa dos Campeões não é uma competição pequena. O Manchester City também foi eliminado, então essa é a melhor competição do mundo", apontou.

Com a queda na Copa dos Campeões, o Chelsea volta as atenções para as outras competições que tem pela frente. Neste sábado, a equipe faz a última partida pelo Campeonato Inglês, diante do Sunderland, fora de casa, antes da viagem ao Japão para a disputa do Mundial de Clubes.