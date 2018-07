David Luiz volta a ser relacionado por Conte no Chelsea após um jogo afastado

O técnico Antonio Conte confirmou nesta sexta-feira que o zagueiro David Luiz voltará a ficar à disposição do Chelsea neste fim de semana. O jogador brasileiro foi relacionado para o confronto diante do West Bromwich, neste sábado, depois de ser preterido no clássico com o Manchester United do último dia 5.

Conte anunciou o nome de David Luiz entre os relacionados, mas não especificou se o brasileiro será titular. O técnico italiano também falou sobre o afastamento do jogador na partida passada e garantiu que tratou-se apenas de uma "decisão técnica". "Sim, o David Luiz está no elenco. Foi uma decisão técnica e todos os jogadores têm que reagir bem, aceitar a minha decisão. É normal", garantiu o treinador.

De acordo com veículos da imprensa inglesa, David Luiz teria sido retirado da lista de relacionados no fim de semana passado por causa de um entrevero com Conte. O brasileiro inclusive estaria na mira de outros clubes, até do próprio Manchester United, onde trabalharia novamente com José Mourinho.

Perguntado sobre sua relação com David Luiz, Conte preferiu não falar sobre o assunto e mostrou irritação. "Eu estou aqui para falar sobre o time antes de um jogo importante contra o West Bromwich, e não sobre um único jogador", esbravejou.

Se fugiu das questões sobre David Luiz, Conte fez questão de elogiar o substituto do brasileiro, o dinamarquês Andreas Christensen, que se destacou no triunfo sobre o Manchester. "Ele jogou por dois anos emprestado e agora está atuando regularmente pelo Chelsea. É um jogador jovem, mas importante para o Chelsea."