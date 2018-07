David Neres retorna e treina entre titulares do São Paulo

Em meio à preparação para enfrentar o Grêmio na próxima quinta-feira, o elenco do São Paulo treinou nesta terça, no CT da Barra Funda, e contou com o retorno de David Neres. O atacante estava junto da seleção brasileira sub-20 e enfrentou o México em um amistoso na sexta.

Ricardo Gomes pôde escalar o jovem na equipe principal, mas ainda espera o retorno de quatro titulares que estão servindo as seleções de seus países nas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia: Rodrigo Caio (Brasil), Mena (Chile), Buffarini (Argentina) e Cueva (Peru). Além deles, o reserva Lyanco segue com a seleção brasileira sub-20.

Nas atividades desta terça-feira, após o aquecimento conduzido pelos preparadores físicos, Ricardo Gomes comandou um trabalho técnico com um exercício de troca de passes, posicionamento, cruzamento e finalização.

Em seguida, o treinador orientou o time em um treino tático de campo reduzido. Sem contar com os atletas das Eliminatórias, o time titular foi escalado com: Denis; Wesley, Maicon, Lugano e Carlinhos; João Schmidt, Thiago Mendes e Daniel; Luiz Araújo, David Neres e Chávez. O meio-campista Jean Carlos foi um curinga, com liberdade para trocar passes com as duas equipes, e revezou com Daniel na função.

A partida contra o Grêmio acontece às 19h30 da próxima quinta-feira, no estádio do Morumbi, no primeiro jogo do São Paulo após golear o Corinthians por 4 a 0 e se afastar sete pontos da zona de rebaixamento - que é encabeçada pelo Inter, com 38 pontos.