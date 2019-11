David Neres se torna nova baixa da seleção e Wesley, do Aston Villa, é convocado

Horas depois de o goleiro Ederson, do Manchester City, ter sido cortado da seleção brasileira por lesão, o mesmo motivo provocou a desconvocação do atacante David Neres, do Ajax. A CBF anunciou neste sábado Wesley, do Aston Villa, como substituto de David Neres. A seleção brasileira fará amistosos contra a Argentina, na próxima sexta-feira, às 10h30 (de Brasília), em Riad, na Arábia Saudita, e diante da Coreia do Sul, no dia 19, às 9 horas, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

A CBF informou que David Neres sofreu uma lesão no joelho direito. O corte do atleta foi definido após o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, conversar com representantes do clube holandês na última sexta-feira.

Formado pelo Itabuna, da Bahia, Wesley iniciou a sua carreira profissional na Europa, no desconhecido Trencin, da Eslováquia, em 2015. No ano seguinte, ele passou a defender o Brugge, da Bélgica, pelo qual marcou 38 gols em 130 jogos disputados, além de ter dado 14 assistências. Contratado em julho deste ano pelo Aston Villa, Wesley tem 22 anos e disputou 11 partidas nesta edição do Campeonato Inglês, com quatro gols marcados.

SELEÇÃO PRÉ-OLÍMPICA

Também neste sábado, a CBF anunciou uma mudança na lista de convocados da seleção brasileira pré-olímpica para um torneio amistoso que a equipe nacional disputará na Espanha, entre os próximos dias 11 e 19. O volante Bruno Guimarães foi cortado por lesão e será substituído por Douglas Augusto, atleta do PAOK, da Grécia, que vai se apresentar ao técnico André Jardine na segunda-feira.

Com 22 anos, o novo convocado foi relevado no Fluminense e tem passagens por Corinthians e Bahia. Na Espanha, ele vai compor a seleção que cumprirá o seu último compromisso antes do Pré-Olímpico da Colômbia. A competição, que dá duas vagas para a Olimpíada de Tóquio 2020, será disputada de janeiro a fevereiro do ano que vem.

Em estreia na cidade de Tenerife, o Brasil vai enfrentar os Estados Unidos no dia 14, em jogo que valerá vaga na decisão do torneio amistoso. A final e a decisão do terceiro lugar estão marcadas para o dia 17, em Las Palmas.