David Neres vê goleada sobre o Real como determinante para convocação

O mês de março vem sendo especial para David Neres. Se destacando pelo Ajax, que o contratou em 2017 junto ao São Paulo, o atacante protagonizou um dos grandes momentos da história recente do clube holandês ao marcar um dos gols da vitória por 4 a 1 sobre o Santiago Bernabéu, resultado que o classificou às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Dias depois, recebeu sua primeira convocação à seleção brasileira.

Nesta segunda-feira, no primeiro dia de preparação para amistosos contra Panamá e República Checa, David Neres concedeu entrevista coletiva em Porto, onde a seleção treinou, e admitiu que a participação na Liga dos Campeões foi o diferencial que o levou a ser convocado.

"Venho bem há algum tempo. A Champions League dá uma grande visibilidade, ainda mais eliminando o Real em um mata-mata", disse David Neres, que foi alvo de interesse do Guangzhou Evergrande no início do ano, mas permaneceu no Ajax. "Eu acho que não estaria aqui", acrescentou o atacante, avaliando que dificilmente receberia chance na seleção se tivesse se transferido à China.

David Neres foi convocado para a seleção por causa da lesão de Vinicius Junior, que precisou ser cortado. E ele mesmo reconhece que a concorrência no setor ofensivo do Brasil é grande, envolvendo nomes como Everton, Philippe Coutinho e Richarlison. "Cada um tem seu diferencial, mas o que não pode me faltar nunca é a vontade de vencer. Tecnicamente é difícil, porque os caras são muito bons, né?", comentou.

Até por ter admitido que foi lembrado por Tite pelo brilho do Ajax na Liga dos Campeões, David Neres não consegue se desvincular do torneio. E admitiu que o time holandês precisará de um novo "milagre" para passar pela Juventus de Cristiano Ronaldo nas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Vamos tentar fazer outro milagre. Vamos tentar mostrar o futebol que jogamos contra Bayern, Real e Benfica. Não podemos ter medo. Tem uma grande equipe do outro lado, mas temos de jogar o nosso futebol", projetou, comentando os duelos marcados para 10 e 16 de abril.