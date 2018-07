David Neres vira xodó da torcida do São Paulo e festeja primeiro gol no clube

David Neres ficou espantado com tanto microfone em sua direção após a vitória do São Paulo sobre a Ponte Preta por 2 a 0, neste sábado. O garoto de 19 anos fez seu primeiro gol como profissional no clube, foi ovacionado quando o sistema de som do Morumbi anunciou que ele seria titular e teve seu nome gritado pelos fãs.

"Eu sabia que uma hora a oportunidade iria chegar. Agora é manter a cabeça no lugar e fazer tudo direitinho", disse Neres, que deve ser mantido como titular para a partida da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o América-MG, fora de casa.

Ele fez sua estreia no time principal na vitória sobre o Fluminense, na segunda-feira. Na ocasião, entrou na equipe e colocou fogo no jogo, ajudando na virada. Neste sábado, iniciou como titular, deu trabalho para os defensores da Ponte Preta e no final ainda deixou sua marca ao fazer o segundo gol do duelo.

"Ser titular no Morumbi, jogar com casa cheia e fazer o gol é incrível. Só tenho que agradecer ao São Paulo. Sabia que o estádio estaria cheio, mas quando entra aqui dentro tem de fazer o que sei fazer. Nunca joguei aqui desse jeito. Dá um nervosismo, mas tem de manter a tranquilidade", afirmou Neres.

Para o técnico Ricardo Gomes, a boa atuação do atacante não é surpresa. "Quando cheguei, fizemos dois jogos-treino contra o sub-20 e reparei no David. Ele teve uma lesão do ombro, perguntei e disseram que ele só tinha feito dois jogos depois da cirurgia. Veio para o banco duas, três vezes. Quando voltou, está sempre mostrando qualidade. Ele teve a sorte, estava no lugar certo, na hora certa. Foi mais acionado no segundo tempo, e isso melhorou bastante o futebol dele."