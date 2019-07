David projeta vaga de titular no Cruzeiro para clássico com o Atlético-MG

O atacante David afirmou, nesta quinta-feira, que sonha com a possibilidade de defender o Cruzeiro no clássico do dia 11, no Mineirão, contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

LEIA TAMBÉM > Raniel viaja para fazer exames e assinar contrato com o São Paulo

"É o que eu mais quero. Estou trabalhando firme. Procuro sempre buscar meu espaço nos treinos e nos jogo, para ter sequência. O Mano (Menezes, técnico) tem me dado isso. Espero agarrar essa oportunidade", disse o camisa 11, que disputou 17 partidas nesta temporada e marcou quatro gols.

Apesar de ainda não desfrutar da titularidade, David espera ter várias oportunidades nas três competições que o time vai disputar até o fim do ano. Para isso, o ponta-esquerda, de 23 anos, aposta no entrosamento com Fred. "O entrosamento com o Fred é bom, ele sabe das minhas características de jogo, eu sei as dele. Vamos nos conhecendo mais com os treinos, é importante para mim. Espero ter sequência, ganhar ritmo, para ajudar. Precisamos fazer mais gols, ser mais ofensivos."

Perguntado sobre o clássico sul-americano, contra o River Plate, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, David preferiu concentrar as atenções no duelo com o Atlético-MG. "É o nosso foco total. Sabemos que temos que voltar a vencer após a intertemporada. O Mano tem uma ideia, nós compramos essa ideia com ele, temos sim que melhorar e estamos trabalhando muito para isso acontecer."

O Cruzeiro amarga um jejum de nove jogos. A última vitória foi em 5 de maio, 2 a 1 , sobre o Goiás, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Mano Menezes esteve em campo outras nove vezes - seis pelo Brasileiro, duas pela Copa do Brasil e uma pela Copa Libertadores -, com cinco derrotas e quatro empates.

INGRESSOS

As diretorias de Cruzeiro e Atlético-MG decidiram adotar valores semelhantes nos ingressos para as torcidas visitantes nas partidas decisivas da Copa do Brasil. Além disso, em cada um dos jogos, o clube mandante disponibilizará ao time visitante os ingressos para a torcida visitante em forma de consignação, sem mais a necessidade de depósito antecipado dos valores.