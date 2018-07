David promete Flamengo ofensivo no Pacaembu

A vantagem conquistada pelo Flamengo no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, ao vencer o Corinthians por 1 a 0, não tranquilizou os jogadores do time carioca. Assim, o zagueiro David pediu uma postura ofensiva no confronto da volta, na próxima semana, no Pacaembu.

Veja também:

Flamengo prega ‘pés no chão’, apesar da vantagem

Mano afirma que Corinthians é maduro para reverter desvantagem

Adriano marca de pênalti e Flamengo bate Corinthians por 1 a 0

Rogério Lourenço destaca superação de jogadores do Fla

Jogadores do Corinthians lamentam derrota no Maracanã

BATE-PRONTO: O que fazer com Ronaldo?

COPA LIBERTADORES - Tabela

Território Eldorado - Flamengo 1x0

"Temos uma vantagem do empate, mas vamos sair para o jogo lá também. Ficar atrás é muito perigoso. O Corinthians tem um grande time", avaliou o zagueiro, comemorando a vitória de quarta-feira. "Mas o resultado aqui foi bom, sem dúvidas. Agora é entrar tranquilo para aproveitarmos a vantagem e sairmos com a classificação".

David elogiou ainda a superação do elenco do Flamengo, que jogou durante quase toda a partida com um jogador a menos, após Michael ser expulso no primeiro tempo. "Passamos por muitas dificuldades, jogamos com um a menos muito tempo e tivemos que enfrentar um gramado pesado. Essa vitória foi marcada pela superação, raça e determinação de todos e isso tem que se repetir no Pacaembu", exigiu.