David Silva é liberado e desfalca a Espanha diante da Argentina

A Espanha não contará com um de seus principais jogadores para encarar a Argentina. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou neste sábado que o meia David Silva foi liberado e ficará de fora do confronto amistoso que acontecerá na próxima terça-feira, no Wanda Metropolitano, em Madri.

A entidade informou que David Silva foi liberado pelo técnico Julen Lopetegui por "motivos pessoais", sem especificar a causa. O jogador atuou normalmente no empate por 1 a 1 diante da Alemanha, na última sexta-feira, em Düsseldorf, mas deixou a delegação no desembarque na capital espanhola.

David Silva, porém, pode não der o único desfalque de Lopetegui para a partida. O zagueiro Gerard Piqué deixou o amistoso de sexta sentindo um problema físico e não treinou neste sábado. Já Sergio Ramos também pode ser liberado para acompanhar o nascimento de seu terceiro filho.