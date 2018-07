David Silva marca dois gols e Manchester City vence Fulham em casa

MANCHESTER - O Manchester City chegou, neste sábado, à sua quinta vitória seguida, a quarta desde a virada do ano. Jogando em casa, o time do técnico Roberto Mancini passou pelo Fulham por 2 a 0, em jogo válido pela 23.ª rodada do Campeonato Inglês. Como o Manchester United só entra em campo no domingo, contra o Tottenham, a distância entre os dois vizinhos é provisoriamente de quatro pontos.

Os dois gols do jogo em Manchester foram marcados por David Silva. O atacante fez o primeiro dele, logo depois de dois minutos de bola rolando. Dzeko chutou forte, da intermediária, e Schwarzer espalmou para o meio da área. O espanhol, oportunista, estava lá para fazer no rebote.

Já na segunda etapa, aos 23, Carlito Tévez começou a jogada com um passe de calcanhar. David Silva recebeu, invadiu a área pela esquerda e marcou com um toque sutil, tirando de Schwarzer.

Também neste sábado, o Liverpool se recuperou em grande estilo da derrota pra o Manchester United uma semana atrás. Em casa, o time vermelho goleou o Norwich City por 5 a 0, com gols de Henderson, Suárez, Sturridge, Gerrard e Bennett, est último contra. O resultado faz o Liverpool chegar a 34 pontos e já empatar com o Arsenal na briga por uma vaga na Liga Europa.

O Newcastle, por sua vez, segue em má fase, tendo vencido apenas dois jogos nos últimos três meses. Neste sábado, mais uma derrota em casa, para o Reading, por 2 a 1. Com isso, o time alvinegro segue estacionado nos 21 pontos, beirando a zona de rebaixamento, dois pontos acima exatamente do Reading.

Brigando para terminar na parte de cima tabela, o Swansea City fez 3 a 1 no Stoke e chegou aos 33 pontos, contra 29 do rival. Já o lanterna Queens Park Rangers contou com um gol do estreante Remy, da seleção francesa, mas cedeu o empate ao West Ham, por 1 a 1. O veterano Joe Cole marcou para os donos da casa em Boleyn Ground.