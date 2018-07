David Silva relata 'período mais difícil da vida' após nascimento prematuro do filho

O meiocampista espanhol David Silva, do Manchester City, falou ao jornal inglês Daily Mirror sobre a fase complicada pela qual passou durante a reta final da temporada 2017-18. Enquanto o time se aproximava do título inglês, Silva precisava viajar constantemente à Espanha para acompanhar a batalha do filho Mateo pela vida.

Mateo nasceu com apenas cinco meses de gestação em dezembro de 2017 e ficou internado em um hospital em Valencia, no país natal de David. "Você não espera ver o seu bebê lutando pela vida. Foi uma época louca. Olhando para trás, você se pergunta como conseguiu. Eu viajava da Inglaterra para a Espanha, tentava estar com meu filho, tentava treinar, tentava voltar a Manchester para jogar", contou Silva sobre os cinco meses em que teve essa rotina.

Segundo o atleta, a força da família, dos colegas, de Guardiola e do próprio filho foram fundamentais para que ele suportasse. "Eu confiei na minha namorada e na minha família - e também nos companheiros de time e no clube. Mateo também foi uma fonte de inspiração pela maneira que ele lutou". O meia contou que o treinador do City lhe disse que não havia nada mais importante que cuidar dos familiares e o liberou para ficar fora o tempo que precisasse, ainda que o time estivesse em corrida acirrada pelo título do Campeonato Inglês e disputando a Liga dos Campeões.

Mateo já está melhor. "A boa notícia é que meu filho está ficando cada vez mais forte. Ele ainda tem que passar por exames de vez em quando, mas agora podemos pensar um pouco no futuro", revelou o atleta de 31 anos sobre o estado de saúde atual do bebê.

Silva foi contratado pelo Manchester City em 2010 e participou da conquista de três Campeonatos Ingleses, três Copas da Liga e uma Copa da Inglaterra. O meia já é considerado ídolo pela torcida e tem contrato até 2020. Em outro ponto da entrevista, ele afirmou que não tem intenção de renovar o vínculo atual e partirá para "outra aventura".

No momento, Silva ainda não está com o elenco do Manchester City, que se prepara para a temporada disputando jogos amistosos nos Estados Unidos. O meia ganhou alguns dias a mais de folga após a disputa da Copa do Mundo com a seleção espanhola e as férias, o que significa que ele não deve estar em campo na partida do City contra o Chelsea pela Supercopa da Inglaterra, em 5 de agosto, e talvez fique fora também da estreia do time no Campeonato Inglês, diante do Arsenal, em 12 de agosto.