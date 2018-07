David Silva se machuca e desfalca o Manchester City por três semanas

O Manchester City perdeu um dos seus principais jogadores para uma sequência difícil de jogos na temporada. Nesta sexta-feira, o técnico Manuel Pellegrini revelou que o meia espanhol David Silva sofreu uma lesão ligamentar no joelho e vai ficar afastado dos gramados por cerca de três semanas.

A contusão foi sentida logo no início da partida de quarta-feira, contra o Newcastle, pela Copa da Liga Inglesa , fazendo David Silva ser substituído logo aos 9 minutos. Machucado, ele é desfalque para o clássico contra o Manchester United, domingo, e, entre outras partidas, não participa de duas da Liga dos Campeões , contra CSKA Moscou e Bayern de Munique.

"David é um jogar muito importante, mas eu sempre disse o mesmo. Nós temos um elenco e temos que substituí-lo com outro jogador", disse Pellegrini, que espera contar com Yaya Touré no clássico. "Yaya tem um pequeno problema. Veremos amanhã (sábado), mas eu acho que eles estará bem."

O City vem de três jogos sem vitória, sendo um empate pela Liga dos Campeões, uma derrota pelo Inglês e outra pela Copa da Liga. A equipe busca a recuperação para assumir a vice-liderança do Inglês - está em terceiro. O United vem no oitavo lugar.