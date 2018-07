David Villa alerta para o favoritismo da Espanha na Copa

A duas semanas do início da Copa do Mundo da África do Sul, uma opinião é unânime. A Espanha é uma das francas favoritas para conquistar o título. Entretanto, o atacante David Villa afirmou nesta sexta-feira que este rótulo não pode atrapalhar o desempenho da Espanha.

"Nós sabemos do nosso potencial para vencer, mas não podemos colocar pressão sobre nós mesmos porque o favoritismo não significa nada. Nós não nos consideramos favoritos e nem achamos que temos uma vantagem sobre os outros clubes", afirmou o jogador, que assinou no último domingo um contrato de quatro anos com o Barcelona por 40 milhões de euros (cerca de US$ 49 milhões).

O desempenho de David Villa na seleção espanhola é positivo. Com 36 gols em 55 partidas, ele está próximo de superar a marca Raul Gonzales, que, com a camisa da Espanha, anotou 44 tentos em 102 partidas.

Em relação às lesões do atacante Fernando Torres e do meia Cesc Fábregas, também destaques da Espanha, Villa afirma estar confiante na recuperação dos dois jogadores. "É claro que sempre há uma preocupação, mas ainda há tempo para eles se recuperarem completamente e nós estamos convencidos que todos os jogadores chegarão para o Mundial em prefeitas condições", comentou o jogador.

A Espanha viajou nesta sexta-feira para a Áustria, onde dará continuidade aos treinamentos para o Mundial. No sábado, fará um amistoso contra Arábia Saudita, o primeiro dos três jogos até o dia 11 de junho, quando começa o Mundial. Também estão programadas partidas contra a Coreia do Sul e Polônia.

A seleção espanhola estreia na Copa do Mundo, no dia 16 de junho, contra Suíça. O Chile e Honduras também fazem parte do Grupo H.