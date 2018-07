David Villa celebra vitória no 'estilo Barcelona'

"Estamos muito contentes por como foi a partida, não só pelo resultado e por vencer o Real Madrid, mas também por ganhar com nosso próprio jogo", afirmou o atacante, satisfeito com a apresentação do Barcelona.

"Fomos muito superiores e desfrutamos o jogo atuando em nosso próprio estilo. O Real Madrid não se sentiu à vontade e não soube como, ou creio que não pôde, dominar o meio-de-campo em meio à fortaleza de nossa equipe", acrescentou.

Além de celebrar a boa atuação, Villa lembrou que o Barcelona assumiu a liderança do Espanhol. "Temos dois pontos de vantagem, estamos muito felizes, mas devemos seguir trabalhando já que estamos apenas em novembro".