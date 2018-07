David Villa deixa hospital cinco dias após cirurgia

David Villa sofreu a grave lesão no dia 15 de dezembro, durante a semifinal do Mundial de Clubes, quando o Barcelona venceu o Al-Sadd, do Catar. Por causa da contusão, ele deixou imediatamente a delegação no Japão e voltou para a Espanha, onde acabou sendo operado na última segunda-feira.

Mesmo sem contar com David Villa, o Barcelona ganhou fácil do Santos na final do último domingo, em Yokohama, no Japão, e conquistou o título do Mundial. Os jogadores do clube espanhol dedicaram o troféu para o companheiro machucado e, quando voltaram para a Espanha, foram visitá-lo no hospital.

Segundo os médicos que realizaram a cirurgia, David Villa deve ficar de quatro a cinco meses afastado do futebol. Assim, ele perderá o restante da temporada do Barcelona e corre risco de também desfalcar a seleção espanhola na disputa da Eurocopa, a partir do dia 8 de junho, na Polônia e na Ucrânia.