David Villa diz que Brasil, Alemanha e Inglaterra são os favoritos da Copa

O espanhol David Villa considera que escolher o país que pode ganhar a Copa do Mundo da África do Sul "é muito difícil", embora revele que seus favoritos sejam "Brasil, Alemanha e Inglaterra", em entrevista publicada neste domingo, 30, pelo jornal Bild am Sonntag.

"É natural que todos contemplem os bons resultados da Espanha nos últimos três anos. Mas nós queremos chegar à final e não só ser favoritos", acrescentou.

Perguntado por uma possível final Espanha-Alemanha comentou que "naturalmente poderia acontecer e seria um rival difícil". "Já o vimos na final da Copa Europeia de Nações", lembrou e admitiu que seria sua oportunidade "de marcar gols" contra a Alemanha, após sua ausência por lesão na final de Viena.

Quanto à primeira fase do torneio na África do Sul assegura que "será difícil". "Todos no grupo querem passar e temos um grande respeito por Ottmar Hitzfeld e a Suíça. Também o Chile será um osso duro de roer", destacou.