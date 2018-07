David Villa é operado com sucesso em Barcelona

BARCELONA - O atacante David Villa, do Barcelona e da seleção espanhola, foi operado nesta segunda-feira, para corrigir uma fratura na perna esquerda, sofrida durante a semifinal do Mundial de Clubes, na última quinta, em Yokohama, no Japão. E, segundo os médicos responsáveis, a cirurgia foi um sucesso.

A cirurgia foi realizada pelos médicos Ramon Cugat e Ricard Pruna numa clínica em Barcelona, onde o jogador ficará internado por mais quatro ou cinco dias. E o prazo de recuperação, inicialmente previsto para seis meses, foi ajustado, segundo comunicado do clube, para quatro ou cinco meses.

David Villa sofreu a grave lesão durante a vitória sobre o Al-Sadd, do Catar, pela semifinal do Mundial de Clubes. Diante do problema, ele deixou a delegação do Barcelona no Japão e voltou imediatamente para a Espanha, onde ficou hospitalizado até a cirurgia desta segunda-feira.

Mesmo sem poder contar com David Villa, o Barcelona ganhou fácil do Santos na final de domingo, também em Yokohama, e conquistou o título do Mundial. Depois da vitória, o técnico Pep Guardiola e os jogadores do clube espanhol dedicaram o troféu para o companheiro machucado.

Com a lesão, David Villa irá desfalcar o Barcelona no restante da temporada. Agora, resta saber se ele irá conseguir se recuperar a tempo de defender a seleção espanhola, da qual é titular absoluto, na disputa da Eurocopa, marcada para começar no dia 8 de junho, na Polônia e na Ucrânia.