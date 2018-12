David Villa fecha contrato com Vissel Kobe, clube onde atuam Iniesta e Podolski

O atacante espanhol David Villa anunciou neste sábado que vai se transferir para o Vissel Kobe, do Japão. O jogador de 36 anos vai deixar o New York City, dos Estados Unidos, para atuar ao lado do compatriota Andrés Iniesta, de quem foi companheiro no Barcelona e na seleção espanhola, e do alemão Lukas Podolski.

"Está decidido. Tenho um novo destino. Um grande desafio me espera. Novo país, nova cultura, novos companheiros. Olá, Japão. Olá. Vissel Kobe", disse Villa em vídeo publicado no YouTube. Por meio de seu site oficial, o clube japonês confirmou a contratação.

Juntos, Iniesta e Villa conquistaram dois títulos da Eurocopa, em 2008 e 2012, e um da Copa do Mundo, em 2010, única vez que a Espanha ganhou o torneio. Já pelo Barcelona, a dupla venceu dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha, uma Liga dos Campeões da Europa, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes.

Após passagem pelo Atlético de Madrid, Villa foi contratado pelo New York City em 2014, mas só estreou em 2015. O jogador não conquistou nenhum título pela equipe norte-americana, mas marcou 80 gols em 124 partidas, divididas em quatro temporadas da MLS, principal divisão do futebol nos Estados Unidos.