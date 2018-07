David Villa troca Barcelona pelo Atlético de Madrid

BARCELONA - Sem muito espaço no time do Barcelona, principalmente depois da contratação de Neymar, o atacante espanhol David Villa foi vendido nesta segunda-feira para o Atlético de Madrid. O valor do negócio foi 5,1 milhões de euros, mas o antigo clube fica com 50% dos direitos de uma possível futura venda.

Maior artilheiro da história da seleção espanhola, com 58 gols marcados, David Villa foi comprado pelo Barcelona em 2010, quando saiu do Sevilla por cerca de 40 milhões de euros. Depois de um bom começo no clube, ele sofreu um grave lesão no final de 2011, ficando um semestre inteiro sem jogar.

Por conta da lesão, David Villa não esteve com a seleção espanhola na conquista do título da Eurocopa de 2012 - antes, fez parte do grupo que foi campeão da Eurocopa de 2008 e da Copa do Mundo de 2010. E também acabou perdendo espaço no time do Barcelona na temporada passada, virando opção no banco.

Com a chegada de Neymar, David Villa perderia ainda mais espaço no time. Por isso, já circulavam diversos rumores na imprensa europeia de que ele seria negociado. A opção foi pelo Atlético de Madrid, onde o atacante de 31 anos chega para substituir o colombiano Falcao Garcia, vendido ao Monaco.

A saída de David Villa, que foi reserva da seleção espanhola no vice-campeonato da Copa das Confederações no Brasil, abre a possibilidade de Neymar herdar a camisa número 7 que era utilizada por ele no Barcelona. O atacante brasileiro ainda não teve sua numeração definida no novo clube.