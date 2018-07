Davor Suker nega envolvimento em manipulação de resultados Membro do Comitê Executivo da Uefa, o croata Davor Suker negou ter qualquer envolvimento com as suspeitas de manipulação de resultados denunciadas pelo canal ARD e pelo jornal Süddeutsche Zeitung, ambos veículos de comunicação alemães, no fim de semana. Suker, que também é presidente da Federação Croata de Futebol, foi acusado de fazer parte do suposto esquema.