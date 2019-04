DAZN anuncia que vai transmitir jogos da Série C do Campeonato Brasileiro

O DAZN anunciou nesta quinta-feira que vai transmitir ao vivo partidas do Campeonato Brasileiro da Série C pelas próximas quatro temporadas. A cada rodada da competição, os jogos serão exibidos gratuitamente pelo canal da empresa no YouTube. Durante todo o torneio todos os 20 times terão presença na plataforma em pelo menos um compromisso.

A estreia do canal na transmissão da Série C será neste sábado, com o encontro às 17h15 entre Ypiranga e Paysandu. Depois, às 19h15, a partida será entre Remo e Boa Esporte. No domingo, uma nova rodada dupla. A partir das 18h, a transmissão será para o jogo entre ABC e Náutico. Logo depois, às 20h, teremos Santa Cruz e Treze.

Em comunicado, a DAZN explicou que serão transmitidas quatro partidas a cada rodada. Até o fim da competição, um partida por rodada estará em uma janela de exposição aberta, seja em uma plataforma digital ou canal de TV. "Estamos muito empolgados em oferecer o melhor do futebol nacional e internacional. E nada melhor do que começar essa relação com a Série C. É um orgulho fazer a transmissão de uma competição tão disputada", disse o vice-presidente executivo do DAZN no Brasil, Bruno Rocha.

O diretor de competições da CBF, Manoel Flores, afirmou que a parceria ajuda a competição a se tornar mais rentável. "É o início de um processo para otimizar a distribuição do conteúdo e o retorno financeiro, a partir da salutar chegada dessas novas empresas ao mercado de compra de direitos. Esperamos que essa participação tenha uma constante evolução para contribuir com o desenvolvimento do futebol brasileiro", comentou.