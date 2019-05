DAZN fará transmissão exclusiva da próxima rodada da Copa Sul-Americana

A próxima rodada da Copa Sul-Americana, na semana que vem, terá uma novidade para o público brasileiro. Os jogos de Atlético-MG, Botafogo, Corinthians e Fluminense terão transmissão exclusiva pelo serviço de streaming DAZN. A empresa inglesa colocará o conteúdo das partidas ao vivo, mas restrito aos assinantes. A mensalidade custa R$37,90, com a primeira parcela gratuita.

Depois de realizar nas semanas anteriores a transmissão da Sul-Americana em exibições abertas no YouTube, Facebook e em parceria com a RedeTV!, o DAZN agora fechará o conteúdo apenas aos assinantes. A empresa considerou que as últimas partidas tiveram bom impacto com o público e serviram para promover a empresa, assim como estreitar o relacionamento com a torcida.

Como assistir aos jogos da Copa Sul-America pela DAZN?

Para adquirir o serviço, é necessário acessar o site da DAZN, fazer o cadastro e confirmar a assinatura com pagamentos por cartões de crédito e débito, aplicativos de compra direta e vales-presente. O primeiro mês será gratuito, mas a partir da segunda mensalidade, será cobrado o valor de R$ 37,90. O público poderá acompanhar as partidas por smartphones, tablets, videogame e TVs com acesso à internet.

A primeira transmissão do DAZN no Brasil foi em dezembro do ano passado, com a partida entre Juventus e Inter, pelo Campeonato Italiano. Neste mês de maio a empresa lançou a plataforma paga para o mercado brasileiro, com as opções de exibir partidas de mais de dez diferentes campeonatos, como o Brasileiro da Série C, Campeonato Francês, Copa da Inglaterra e Copa Africana de Nações.

O DAZN também terá a exclusividade para a final da Recopa Sul-Americana, marcada para os dias 22 e 30 de maio. A decisão vai reunir Athletico-PR e River Plate, que terá o direito de realizar a segunda partida como mandante. "As partidas dos times brasileiros nessa segunda rodada da Copa Sul-Americana e pela Recopa são um marco para o lançamento da nossa plataforma no Brasil", disse o vice-presidente executivo do DAZN no Brasil, Bruno Rocha.

Jogos com transmissão exclusiva do DAZN

TERÇA-FEIRA (21/5)

21h30 Unión La Calera x Atlético-MG

QUARTA-FEIRA (22/5)

19h15 Sol de América-PAR x Botafogo

21j30 Fluminense x Atlético Nacional-COL

QUINTA-FEIRA (23/5)

19h15 Corinthians x Deportivo Lara

TERÇA-FEIRA (28/5)

21h30 Atlético-MG x Unión La Calera-CHI

QUARTA-FEIRA (29/5)

19h15 Botafogo x Sol de América-PAR

21h30 Atlético Nacional x Fluminense

QUINTA-FEIRA (30/5)

17h Deportivo Lara x Corinthians

Recopa Sul Americana

QUARTA-FEIRA (22/5)

21h30 Athletico Paranaense x River Plate

QUINTA-FEIRA

21h30 River Plate x Athletico Paranaense