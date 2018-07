De Abu Dhabi a Derby, seleção reconstrói mentalidade vencedora

O técnico Mano Menezes e seu time sentiram-se em casa na segunda-feira ao bater a Ucrânia por 2 a 0 no Pride Park, casa do time inglês Derby County, último local a receber o time que segue como a maior atração mundial em termos de futebol.

À primeira vista, jogar com a Ucrânia em uma cidade do interior da Inglaterra em uma segunda-feira de outubro pode ser entendido como mais um jogo caça níqueis em meio a um calendário futebolístico já lotado.

Mas nem Mano Menezes nem a direção do Derby County viram a coisa por esse ângulo, e os canais de televisão refletiram o grande interesse no jogo, com exibição ao vivo para mais de 100 países.

John Vicars, vice-presidente de operações do Derby, disse à Reuters antes da partida que o jogo do Brasil era com certeza um dos mais prestigiosos eventos que o clube já realizou.

"Nós tivemos apenas duas semanas para organizar tudo depois que os planos deles de realizarem o jogo no Oriente Médio não vingaram", afirmou Vicars.

"Recebemos uma ligação da agência que organiza os jogos do Brasil no exterior perguntando se nós gostaríamos de receber a partida. Você não diz não para o Brasil, não é? E é claro que foi uma grande honra pra gente realizar o evento. Se empatar, já estará bom", acrescentou o dirigente, referindo-se à expectativa de renda total da partida ante os gastos na organização.

"Nós já recebemos a seleção inglesa uma vez no Pride Park, mas receber o Brasil, francamente, foi uma coisa que nós nunca sonhamos que seria possível".

A seleção brasileira escolheu uma cidade no interior porque a Inglaterra jogaria uma partida oficial em Londres nesta terça-feira.

ESPÍRITO DE TIME

O Brasil chegou a Derby após bater o Irã por 3 a 0 em Abu Dhabi e a vitória sobre a Ucrânia manteve o perfeito começo para Menezes após assumir no lugar de Dunga.

O próximo confronto será novamente no Oriente Médio, no Catar, contra a Argentina.

O técnico diz que viajar pelo mundo é bom para construir espírito de time e aumentar o elo entre os jogadores, enquanto ele trabalha para reconstruir a equipe após a frustração na última Copa.

Outra meta é formar a equipe que vai disputar uma vaga nas Olimpíadas de Londres, já que o ouro olímpico é possivelmente o principal título que falta ao futebol brasileiro.

"Muitos dos jogadores estão baseados na Europa, então tomamos a decisão há um tempo atrás de jogar mais vezes aqui", afirmou o treinador brasileiro.

"É uma grande oportunidade para os jogadores passarem mais tempo juntos e também para o mundo ver os novos atletas que chegam ao time. Sempre há muito interesse pelos que estão chegando", acrescentou.

O último amistoso que a seleção jogou no Brasil foi contra Portugal, em novembro de 2008 em Brasília. E foi o único jogo amistoso em casa nos quatro anos em que Dunga ficou no cargo.

O estádio do Arsenal, o Emirates, se tornou uma segunda casa da seleção, que já enfrentou no local Argentina, Portugal, Suécia, Itália e Irlanda.

Não é que a seleção negligencie o Brasil, já que as eliminatórias para as Copas são disputadas no país, apesar de que não precisarão fazer isso para 2014.

Mano Menezes achou o estádio Pride Park bonito, mas ficou surpreso de apenas 13 mil pessoas terem ido ver seu time.

Ao final da partida, quando os torcedores já se dispersavam para ir embora, o serviço de som do estádio os lembrou do próximo evento, um jogo bem mais rotineiro pela Liga Inglesa contra o Preston North End no próximo sábado.

(Reportagem adicional de Brian Homewood)