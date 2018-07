De acordo com construtora, Itaquerão tem 80% das obras concluídas

SÃO PAULO - A Odebrecht, construtora responsável pela execução do Itaquerão, divulgou novo vídeo sobre as obras do estádio que está sendo erguido na zona leste de São Paulo. De acordo com a empresa, 80% da arena já está concluída.

Durante o mês de junho foram instaladas as telhas metálicas no prédio leste do estádio. Além disso, com a colocação da última camada de areia e brita sobre o sistema de drenagem, nos próximos dias deve iniciar o plantio do gramado. Lanchonetes, restaurantes, banheiros e camarotes já estão recebendo os serviços de acabamento.

O Itaquerão, sede da partida de abertura da Copa 2014, deverá ficar pronto em dezembro.