De amarelo, Cruzeiro vence o Botafogo por 1 a 0

seu quarto uniforme, o Cruzeiro venceu nesta quarta-feira o Botafogo por 1 a 0, no Mineirão, e pulou para o terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira, que interrompeu uma sequência de quatro jogos sem vitória e conquistou seu primeiro triunfo em casa no Brasileirão, chegou aos oito pontos ganhos. O Alvinegro

carioca permanece com sete pontos e com a derrota caiu da terceira para a quinta posição.

Melhor em campo, o time do técnico Adilson Batista dominou as ações ofensivas e inaugurou o marcador aos 18 minutos da etapa inicial. O atacante Thiago Ribeiro aproveitou cruzamento do lateral Jonathan pela direita e concluiu fazendo 1 a 0.

O Cruzeiro manteve o domínio, mas cedeu espaço ao adversário nos 15 minutos finais. E só não sofreu o empate porque Fábio defendeu um pênalti cobrado pelo atacante Renato Cajá, aos 45. E o goleiro continuou brilhando no segundo tempo com defesas salvadoras.

Apesar de o Botafogo protagonizar as melhores oportunidades, o time mineiro administrou bem a vantagem e assegurou o resultado positivo.

Porém, mesmo com a vitória, os jogadores do Cruzeiro deixaram o

gramado do Mineirão debaixo de vaias. "A gente conseguiu o mais

importante que era a vitória. Lógico que o torcedor quer sempre ver um grande futebol", observou Fábio, destaque da partida.

"Se não fosse o Fábio a gente poderia sair daqui com um resultado

favorável", lamentou o goleiro botafoguense Jefferson.

FICHA TÉCNICA:

Cruzeiro 1 x 0 Botafogo

Cruzeiro - Fábio, Jonathan, Gil, Leonardo Silva e Fernandinho; Fabinho (Elicarlos), Marquinhos Paraná, Henrique e Roger (Pedro Ken); Thiago Ribeiro (Guerrón) e Kléber. Técnico - Adilson Batista.

Botafogo - Jefferson; Antônio Carlos, Fahel e Fábio Ferreira;

Alessandro, Leandro Guerreiro, Sandro Silva (Alex), Lucio Flávio

(Diguinho) e Somália; Edno e Renato Cajá (Marcelo Cordeiro). Técnico - Joel Santana.

Gol - Thiago Ribeiro, aos 18 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Jailson Macedo Freitas (BA).

Cartões amarelos - Fernandinho, Kléber, Gil, Leonardo Silva, Diguinho, Guerrón.

Público - 8.501 pagantes.

Renda - R$ 170.264,88.

Local - estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).