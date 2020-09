De ânimo renovado, Atlético-GO faz confronto direto contra o Bahia em Salvador

A vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, no Rio de Janeiro, encerrou um jejum que durava seis jogos no Campeonato Brasileiro e deu confiança ao Atlético-GO para o confronto direto deste domingo, contra o Bahia, às 18 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador (BA), pela décima rodada.

Com o segundo resultado positivo em oito jogos, o Atlético-GO deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 14º lugar, com os mesmos nove pontos do adversário deste domingo, que está atrás no saldo de gols: -3 contra -4.

O técnico Vagner Mancini ficou bastante satisfeito com a atuação do time em São Januário e tinha o desejo de repetir a escalação, mas isso não será possível porque o volante Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo. Matheus Frizzo será o seu substituto.

"Com o tempo você consegue passar o seu estilo, o seu esquema tático, as suas estratégias. Não dá para fazer grandes alterações ou demonstrar um grande trabalho em oito jogos no campeonato. Temos que dar tempo ao tempo, maturar essa equipe", pondera Mancini.

Existia a possibilidade dele poupar os jogadores mais desgastados pensando no confronto de quarta-feira, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela quarta fase da Copa do Brasil. Mas isso não deve acontecer devido a importância do jogo na Bahia.