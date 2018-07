De Arrascaeta é diagnosticado com concussão e desfalcará Cruzeiro na terça

"O Arrascaeta sofreu uma concussão cerebral. Foi um trauma leve, mas requer alguns cuidados. Está em observação, está bem, apareceu no CT hoje, sem sintoma importante. Mas por prudência, vamos deixá-lo em observação por mais alguns dias. Ele não joga na partida com o Londrina", informou o médico do Cruzeiro, Walace Espada.

O lance que tirou De Arrascaeta do jogo contra o Londrina foi bastante forte. Por volta dos 35 minutos do segundo tempo contra o Campinense, o uruguaio se chocou com o quadril de um zagueiro. Mas o pior aconteceu na sequência, quando a cabeça do jogador bateu no chão. Ele, então, caiu desacordado no gramado.

Por conta do impacto, De Arrascaeta é dúvida até para a estreia no Brasileirão, contra o Coritiba, dia 14. "Vai depender da evolução que ele terá durante a semana, existe a possibilidade de ele participar do jogo em Curitiba, mas, por enquanto, a gente não pode confirmar este veto ou não", comentou Espada.

O médico aproveitou a entrevista coletiva para falar sobre outros lesionados do Cruzeiro, entre eles Robinho. Recém-trazido do Palmeiras, ao lado de Lucas, o meia sofreu um edema na coxa em sua primeira semana de clube e, por isso, não enfrentou o Campinense. Agora, ele pode ser desfalque contra o Coritiba, assim como Alisson, que tem o mesmo problema.

"Robinho e Alisson tiveram edema na parte anterior da coxa, não caracteriza uma lesão. A previsão é que os dois façam trabalho de transição na próxima semana. Pode ser que sim (participem da estreia no Brasileiro), vamos avaliá-los no começo da semana. Mediante a melhora que tiverem, vão fazer um trabalho de transição em campo. Se estiverem bem, poderão viajar para Curitiba. Mas é algo incerto ainda, vai depender da recuperação no começo da semana", afirmou Espada.