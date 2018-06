De Arrascaeta iguala marca de Montillo no Cruzeiro e festeja golaço no Mineirão

O meia uruguaio De Arrascaeta brilhou ao marcar o golaço que definiu a vitória do Cruzeiro sobre o América-MG, no último domingo, no Mineirão, onde também fez história ao se tornar o terceiro maior artilheiro estrangeiro do clube em todos os tempos.

+ David celebra por jogar com Fred e Thiago Neves no Cruzeiro: 'Só os via pela TV'

+ Cruzeiro diz que pagará multa por Fred ao Atlético-MG em juízo

Após receber um cruzamento pela direita feito por Edilson, o meio-campista inclinou o seu corpo para o lado e acertou um voleio de rara felicidade para decidir em grande estilo o jogo válido pelo Campeonato Mineiro.

Foi o 36º gol do uruguaio com a camisa cruzeirense, igualando marca que também foi alcançada por Montillo, que defendeu a equipe mineira de 2010 a 2012. Agora, De Arrascaeta só está atrás do boliviano Marcelo Moreno (45 gols) e do espanhol Carazo (44), estrangeiros que mais vezes balançaram as redes com a camisa celeste.

De Arrascaeta marcou 36 gols em 145 jogos, enquanto Montillo atingiu a mesma marca em 122 partidas. Ao comentar o seu golaço, De Arrascaeta exaltou o belo cruzamento feito por Edilson, que também lhe deu condição de finalizar bem para as redes.

"Todo mundo conhece o Edilson, parabenizo, metade do gol foi dele. Importante somar os três pontos dentro de casa e seguir em cima na tabela, diante da nossa torcida, que fez uma festa incrível fora de campo", afirmou o uruguaio.

O técnico Mano Menezes, por sua vez, exaltou a boa atuação cruzeirense após o confronto. "Tivemos o mérito de vencer um adversário com a mesma pontuação, da maneira que foi, com segurança e jogando bem, em estádio brilhantemente lotado. Seria frustrante se não conseguíssemos. A parte que nós vamos trabalhar nas semanas que temos pra fazer é a parte final. A equipe está bem postada, controla bem o jogo e a última parte é dar mecânica melhor ao acabamento das jogadas", analisou.