De Arrascaeta mantém confiança no Cruzeiro: 'Temos tudo para vencer o São Paulo' A derrota por 1 a 0 e o mau futebol apresentado no jogo de ida diante do São Paulo, quarta-feira passada, parecem não ter abalado a confiança do meia De Arrascaeta na classificação do Cruzeiro para as quartas de final da Libertadores. Mesmo precisando vencer por dois gols de diferença, ele garantiu que vê a equipe com totais condições de avançar.