De Arrascaeta se destaca em treino dos reservas do Cruzeiro

E, numa atividade técnica liderada por Luxemburgo, o destaque foi o meia uruguaio De Arrascaeta. Ele marcou gol e foi o protagonista dos principais lances da atividade. O único titular em campo foi o atacante Vinícius Araújo.

Luxemburgo vai começar a montar o time nesta quinta. O dia será de trabalho intenso, com treino às 10 horas e às 15h30. Na sexta, as atividades serão no período da tarde. O Cruzeiro ainda treinará em Recife, no estádio Ilha do Retiro, no sábado, véspera da partida contra o Sport.

Em uma sequência irregular neste Brasileirão, o atual bicampeão ocupa apenas o 13º lugar da tabela, com 17 pontos, 15 a menos que o rival e líder Atlético Mineiro.