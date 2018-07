De Arrascaeta será titular no Cruzeiro para pegar o Fluminense

Contratado no ano passado como grande aposta cruzeirense, De Arrascaeta segue vivendo altos e baixos com a camisa celeste. No último domingo, começou no banco, mas entrou bem justamente na vaga do apagado Marcos Vinícius e fez a jogada que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Tupi.

A outra mudança acontecerá por questões físicas. Lesionado, Mayke dará lugar a Fabiano na lateral direita. Quem também continua fora por causa de lesão é o atacante Willian. Com isso, Rafael Silva será novamente titular. Ele celebrou a nova oportunidade de mostrar serviço ao técnico Deivid e de atuar ao lado de De Arrascaeta.

"O time ganha um pouco mais de velocidade a equipe. A qualidade do Arrascaeta é indiscutível. O Cruzeiro só tende a ganhar com esta mudança. Marcos Vinícius estava fazendo função do Alisson na ponta. Só mudou as peças. Arrascaeta veio para o meio e o Alisson voltou para a dele. Não vai mudar muita coisa. Todos sabem o que precisa ser feito. É bom ter este jogo. É como se fosse o Brasileiro, vai enfrentar as equipes que enfrentará no Brasileiro. É um bom parâmetro", avaliou.