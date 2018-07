Arrascaeta vê Cruzeiro 'necessitado' de vitória e mira clássico

A crise tomou conta do Cruzeiro neste início de Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória em seis partidas, a equipe é a penúltima colocada da tabela e precisa entrar no caminho dos resultados positivos para sair da má fase, de preferência diante do rival Atlético-MG domingo, no Independência. O meia De Arrascaeta sabe disso e admitiu que o time mineiro está "necessitado" de triunfos.

"Todo mundo sabe que o clássico é diferente de um jogo normal, mas o grupo está necessitado de ganhar uma partida pelo Campeonato Brasileiro, ter sequência de dois, três jogos para subir na tabela, pode ser muito positivo para nosso elenco. Falar entre nós o que está faltando, o que tem de fazer, seguir trabalhando, cada um tomar confiança no que a gente está fazendo, para seguir crescendo", comentou.

Desde a chegada do técnico português Paulo Bento, o Cruzeiro ainda não embalou, a crise cresceu e a torcida já começou os protestos. De Arrascaeta mostrou compreensão em relação à ira dos cruzeirenses, mas garantiu que não está faltando vontade aos jogadores.

"Atitude acho que não está faltando, tem de ficar concentrado para fazer os gols que estão faltando. Estamos vivendo momento em que a bola não quer entrar. Temos de voltar a marcar. O que me inspira é ver meus amigos trabalhando. O clube não merece estar na situação que está, tem de tirar proveito disso e tentar ganhar o clássico", afirmou.