De Arrascaeta volta ao Cruzeiro e reassume lugar no time titular

O Cruzeiro já jogou pela 35.ª rodada do Brasileirão, uma vez que teve antecipado seu jogo diante do Sport, que aconteceu no sábado. Por isso, Mano Menezes tem até o fim de semana para preparar a equipe.

Nesta quarta, De Arrascaeta entrou no lugar de Alisson no titular, que ficou formado por: Fábio; Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Henrique, Willians e Ariel Cabral; De Arrascaeta, Marcos Vinícius e Willian.

O volante Willians saiu mais cedo do treinamento e Mano Menezes optou por recuar Marcos Vinicius para atuar como volante, colocando Alisson no time. O Cruzeiro joga a reta final do Brasileirão no tudo ou nada. Precisa vencer todas as partidas para seguir sonhando com a Libertadores. Qualquer tropeço fará o time cumprir tabela nos jogos restantes.